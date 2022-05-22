الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في نيويورك

هذه المسيرة يتم تنظيمها سنويا منذ 57 عاما في نيويورك وكان بمشاركة وزراء ومسؤولين

لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا، انطلقت في مانهاتن في نيويورك مسيرة "نحتفل بإسرائيل" التقليدية بمشاركة عشرات الآلاف ، بينهم رئيس بلدية نيويورك إريك آدامس، حاكمة نيويورك كيثي هوكول، مشرعين أمريكيين وأيضا وزراء ونواب إسرائيليين

ومثل الحكومة الإسرائيلية في الحدث أربعة وزراء وهم: وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وزير الشتات نحمان شاي، وزير الإسكان زئيف الكين وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمنو-شاطا. كما شارك أعضاء كنيست من اليمين واليسار، نذكر منهم أوفير اكونيس (الليكود) ، غلعاد كاريف (العمل)، بالاضافة الى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد آردان والقنصل العام في نيويورك آساف زمير.

المسيرة نظمها مجلس العلاقات العامة للجالية اليهودية في نيويورك، ويتم تنظيمها بشكل سنوي في الجادة الخامسة في نيويورك منذ 57 عاما أي منذ عام 1965.

. بعد المسيرة من المتوقع ان يلقي غانتس كلمة في مؤتمر "المجتمع يحتضن العائلات الثكلى" في نيويورك والذي ينظمه قسم العائلات، التخليد والتراث في وزارة الأمن، الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية بمشاركة عائلات ثكلى وأعضاء الجالية اليهودية.