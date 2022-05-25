ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار بتكساس إلى 21 قتيلاً والرئيس الأمريكي يدعو "لمواجهة لوبي الأسلحة"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، بعد الحادث

أكد السناتور الأميركي رولاند غوتييريز، مقتل 18 طفلا وثلاثة بالغين أمس الثلاثاء في حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي في ولاية تكساس، والتي نفذها شاب اسمه سلفادور راموس (18 عاما(، وهو طالب في مدرسة ثانوية قريبة.

وقال السناتور عن ولاية تكساس لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الإخبارية إنّ الشرطة "أبلّغتني لتوّها بأنّ 18 طفلاً قضوا بالإضافة إلى ثلاثة بالغين"، من دون أن يوضح ما إذا كان مطلق النار في عداد هذه الحصيلة أم لا"، في حين كانت الحصيلة سابقة أكدت مقتل 14 طفلاً ومدرسّ برصاص المهاجم الذي أردته الشرطة.

وفي نفس السياق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، بعد الحادث، وفي خطاب إلى الأمّة ألقاه من البيت الأبيض، قال بايدن "متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟".

وأضاف بايدن، الذي بدت عليه واضحة أمارات التأثّر، "لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكلّ مسؤول منتخب في هذا البلد أنّ الوقت حان للتحرّك"، مردفا "كان أملي عندما أصبحت رئيساً أن لا أضطر لأن أفعل هذا الأمر".

وأُخطر بايدن بنبأ هذه الفاجعة بينما كان على متن الطائرة الرئاسية عائداً إلى الولايات المتحدة من اليابان حيث شارك في قمة رباعية.

وأضاف "أنا مشمئز وتعب".

وشدّد بايدن على وجوب تشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها، ولا سيما الأسلحة الهجومية.

وقال "لقد أمضى مصنّعو الأسلحة عقدين من الزمن في الترويج بقوة للأسلحة الهجومية التي تعود عليهم بأكبر الأرباح".

ومن جهتها، ندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بالحادث، مطالبة بـ"تحرّك" لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة.

وقالت هاريس "قلوبنا ما زالت تتحطّم" بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأميركي باستمرار، مضيفة "علينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك"، في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.