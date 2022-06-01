الولايات المتحدة تحبط هجومًا إلكترونيًا إيرانيًا على مستشفى بوسطن للأطفال

"وصف مدير التحقيقات الفدرالي العملية على أنها "واحدة من أكثر الهجمات دناءة التي رأيتها على الإطلاق

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي اليوم (الأربعاء) أنه أحبط هجومًا إلكترونيًا إيرانيًا على مستشفى للأطفال في بوسطن.

وقال إن القراصنة السيبرانيين الذين كانوا يعملون تحت رعاية الحكومة الإيرانية، عملوا على محاولة تعطيل الخدمات المقدمة للأطفال المرضى. ووصف المسؤول الهجوم السيبراني الذي تم إحباطه على أنه "واحد من أكثر الهجمات دناءة التي رأيتها على الإطلاق"، وأنه مثال على الخطر المتزايد الذي يشكله القراصنة، على المستشفيات والبنية التحتية الحيوية.

وفي خطاب ألقاه في كلية بوسطن، قال راي إنه تم إحباط الهجوم السيبراني في يونيو 2021، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قادرًا على إحباطه قبل أن يتسبب القراصنة بإتلاف شبكة الكمبيوتر بالمستشفى. وقال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي: "تلقينا تقريرًا من أحد شركائنا الاستخباريين، يشير إلى أن مستشفى بوسطن للأطفال على وشك أن يكون هدفًا لهجوم". "لقد أدرك فريقنا الإلكتروني في بوسطن خطورة الموقف، وسارع بإبلاغ المستشفى".

وأكد المسؤول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قادرًا على التصرف بسرعة. وأضاف أن "الاستجابة السريعة من جميع المعنيين - وخاصة في المستشفى – حافظت على الشبكة والأطفال المرضى المعتمدين عليها".

ويحوي مستشفى بوسطن للأطفال أكثر من 400 سرير، ويعتبر واحدًا من أكبر مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة.