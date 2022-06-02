جوني ديب يخرج منتصراً من نزاعه القضائي مع أمبير هيرد

"يؤكد حكم اليوم ما قلناه في بداية المحاكمة، إن الادعاءات ضد جوني ديب تشهيرية وغير مدعومة بأي دليل".

دانت هيئة محلفين أميركية الأربعاء كلاًّ من الممثل جوني ديب وطليقته أمبير هيرد بتهمة التشهير بالآخر، لكنّها لطفت الحكم بحق نجم "بايرتس أوف ذي كاريبيين" بعد محاكمة غاصت عميقاً في خصوصيات الزوجين السابقين اللذين تبادلا الاتهامات بالعنف الأسري.

وجاء في قرار هيئة المحلفين: "ضد جون سي. ديب، نقرر نحن هيئة المحلفين، تعويضات قدرها مليونا دولار". وذلك في مقابل إدانة أمبير بدفع 10 ملايين دولار".

وفرضت المحكمة على جوني ديب دفع تعويضات عطل وضرر لكنّ قيمتها أقل بكثير وتقتصر على مليوني دولار. ورحب النجم بالحكم وقال "هيئة المحلفين أعادت لي حياتي". بينما قالت النجمة التي تراجعت شعبيتها على نحو خطير على خلفية المحاكمة العسيرة والفاضحة التي دارت داخل أروقة المحكمة وأمام الكاميرات، "إن قلبها انشطر بسبب الحكم".

وقالت كامي فاسكيز، محامية جوني ديب: "يؤكد حكم اليوم ما قلناه في بداية المحاكمة، إن الادعاءات ضد جوني ديب تشهيرية وغير مدعومة بأي دليل. نحن ممتنون، ممتنون جدًا لهيئة المحلفين على مداولاتهم المتأنية، للقاضية وموظفي المحكمة الذين كرسوا قدرًا هائلاً من الوقت والموارد لهذه القضية ".