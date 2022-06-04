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الولايات المتحدة الأمريكية: طائرة صغيرة تخترق المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه بايدن عطلته

i24NEWS - AFP

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الرئيس الامريكي جو بايدن في كلمته امام الجمعية العمومية 21/9/2021
EDUARDO MUNOZ / POOL / AFPالرئيس الامريكي جو بايدن في كلمته امام الجمعية العمومية 21/9/2021

ولفت المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن بايدن وزوجته "بأمان".

أعلن مسؤول في البيت الأبيض السبت أن طائرة خاصة دخلت "من طريق الخطأ" المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن ذلك لم يكن "هجومًا". وأضاف "تمّ اتخاذ إجراء احترازي".

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وتم نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد نحو مئتي كيلومتر شرق واشنطن.

ولفت المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن بايدن وزوجته "بأمان". وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين في بيان "قبيل الساعة 13:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، من طريق الخطأ، منطقة آمنة".

وأضاف "تمت مرافقة (الطائرة) على الفور" إلى خارج المجال الجوي المحظور. وجاء أيضا في البيان أن "التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة (...) ولم يكن يحترم" تعليمات السلطات "ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه".

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