كانت ​الشرطة الأميركية​، قد أعلنت صباح اليوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا

أكدت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، مقتل 3 وإصابة 14 في إطلاق نار بالقرب من حانة في تشاتانوجا بولاية تينيسي، مضيفة أن "شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية فيما توفي الشخص الثالث متأثرا بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء الفرار من مكان الحادث.

وكانت ​الشرطة الأميركية​، قد أعلنت صباح اليوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن "إطلاق النار وقع عندما فتح مسلح النار على حشد من المحتفلين خارج الحانات فى مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين".

وأوضح المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس، للصحافيين أن "رجلين وامرأة قتلوا"، مشيرا إلى أن "عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد". ولفت إلى أنه "يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في (ساوث ستريت) كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ ​إطلاق النار​".