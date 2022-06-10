الولايات المتحدة تلغي شرط فحص كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بدءا من الأحد الوشيك

لم تعد ضرورية "استنادًا إلى العلم والبيانات". وستعيد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليه

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلغي شرط اختبار فحص وباء كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى البلاد بالطائرة، في ما ستواصل السلطات الصحية "تقييم الاحتياجات بناء على الطلب وسياق تداول المتغيرات".

وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ بالنسبة للمسافرين جوا إلى الولايات المتحدة منتصف ليل 12 يونيو/حزيران. وقال المسؤول إن الوكالة ترفع القيود التي ناهضتها صناعة السفر لأشهر، بعدما تقرر أنها لم تعد ضرورية "استنادا إلى العلم والبيانات". وستعيد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تقييم قرارها خلال 90 يومًا، وإذا ارتأى المسؤولون أن ثمة ضرورة لإعادته، بسبب ظهور متحوّر جديد مثير للقلق، على سبيل المثال، فسيقومون بذلك.

وكان هذا الإجراء ساري المفعول منذ يناير/كانون الثاني 2021. وقال المسؤول إن إدارة بايدن تخطط للعمل مع شركات

وتوقفت العديد من البلدان الأخرى، لا سيما في أوروبا، عن طلب اختبار الصعود المسبق من المسافرين الدوليين.

وبعد صدور قرار من المحكم، رُفع ارتداء القناع الإجباري في الولايات المتحدة في أبريل / نيسان المنصرم في وسائل النقل العام، وخاصة على الطائرات.

وتسجل الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 100000 حالة جديدة من كورونا يوميًا ، وهو رقم تم التقليل من شأنه إلى حد كبير وفقًا للخبراء. تم ربط الطفرة الأخيرة بمتغيرات أوميكرون الفرعية.

لا يزال حوالي 300 شخص يموتون من الوباء في البلاد يوميًا ، لكن السلطات الصحية تسلط الضوء الآن على العديد من العلاجات المتاحة ، بما في ذلك اللقاحات وأيضًا مضاد الفيروسات Paxlovid في حالة الإصابة.