الأرجنتين تصادر طائرة بوينج 747 مملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية ومؤجرة لفنزويلا

الحكومة الأرجنتينية صادرت الأحد، طائرة من طراز بوينج 747 مملوكة لشركة "ماهان إير" الإيرانية في مطار بوينس آيرس

كشفت رويترز عن أن الحكومة الأرجنتينية صادرت الأحد، طائرة من طراز بوينج 747 مملوكة لشركة "ماهان إير" الإيرانية في مطار بوينس آيرس. الطائرة المملوكة لإيران، تم تأجيرها لشركة طيران حكومية تابعة لدولة فنزويلا، التي تقيم علاقات وثيقة مع إيران.

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت أن إيران وفنزويلا وقعا اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.