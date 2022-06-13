صحيفة اسرائيلية:دولة أجنبية ساعدت باعتقال الايرانيين على متن الطائرة التي تحتجزها الارجنتين

السلطات الارجنتينية احتجزت طائرة ايرانية مؤجرة لفنزويلا مع طاقمها الـ19 بينهم 5 ايرانيين

لأول مرة منذ الكشف عن قضية الطائرة الغامضة التي تحتجزها الأرجنتين منذ 8 حزيران/يونيو، ألمح مسؤول محلي إلى تدخل دولة أجنبية بتسريب المعلومات مشيرا إلى أنه من بين أفراد الطاقم المحتجزين يوجد خمسة مواطنين ايرانيين، بينهم عضوان في الحرس الثوري على ما يبدو، جاء هذا بحسب النشر في "يسرائيل هيوم".

وذكرت الصحيفة ان مسؤولا مطلعا على التفاصيل لم يرغب بالكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر اكد "ليسرائيل هيوم" بأن"المعلومات لم تصل من السلطات المحلية". مع ذلك لم يستطع المصدر تقديم تفاصيل حول امكانية أن الحديث يدور عن اسرائيل، الولايات المتحدة أو جهة غربية أخرى.

في المقابل يتواصل التقدم بالمسار القضائي حول قضية الطائرة التي هبطت في بوينس ايرس الأسبوع الماضي وقامت السلطات المحلية باحتجاز الطائرة الايرانية المؤجرة لفنزويلا وطاقمها المكون من 19 شخصا بينهم 14 فنزويليين وخمسة مواطنين ايرانيين.

وذكرت صحيفة "الجريدة " الكويتية ان سبب احتجازها هو خرقها للعقوبات الأمريكية، وأعلنت السلطات الأرجنتينية الاحد عن احتجاز طائرة ركاب تابعة لإيران مؤجرة لفنزويلا على متنها أشخاص على صلة بـ"فيلق القدس" التابع لـ"لحرس الثوري".

وتحدث وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز عبر طريق تويتر أمس: "الحكومة احتجزت طائرة فنزويلية فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها"وأضاف الوزير فرنانديز، أن سلطات المطار صادرت جوازات خمسة إيرانيين كانوا على متن الطائرة.

في حين تحدثت تقارير ارجنتينية أن "السلطات في مطار بوينس آيرس، احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة ماهان، التي عاقبتها الولايات المتحدة بتهمة تسهيل نقل أسلحة من الحرس الثوري إلى جماعات متشددة ومتمردة".

وبحسب التقاير فإن الطائرة "كانت قادمة من المكسيك، ويرتبط بعض أفراد طاقمها مع فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية بالحرس الثوري"، وأوضحت أن "الطائرة التي استأجرتها شركة طيران كونفياسا المملوكة لفنزويلا، وصلت إلى بوينس آيرس الاثنين، لكن لم يُسمح لها بالتزود بالوقود بسبب العقوبات الأميركية".