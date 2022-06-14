الأضرار طالت 930 مسكنا ومن بين القتلى الخمسة عشر هناك امرأة وأطفالها الستة بالإضافة إلى ثلاثة قاصرين آخرين،

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح في غواتيمالا في حوالى عشرة انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت منذ مطلع أيار/مايو وأدت إلى تضرر نصف مليون شخص آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الإثنين.

وقالت الحماية المدنية في بيان إن من بين القتلى الخمسة عشر هناك امرأة وأطفالها الستة بالإضافة إلى ثلاثة قاصرين آخرين، مشيرة إلى أنّ هؤلاء سقطوا في قريتين للسكان الأصليين.

وأوضح البيان أن أمطارا غزيرة مصحوبة برياح عاتية تسبّبت بانزلاقات أرضية وفيضانات وانهيارات في بنى تحتية ومنشآت في العديد من مناطق الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وبحسب البيان فإن الأضرار طالت 930 مسكناً وثماني مؤسسات تعليمية وأكثر من 80 طريقاً وسبعة جسور بينها ثلاثة انهارت بالكامل.ويعيش 60 في المئة تقريبا من سكان غواتيمالا البالغ عددهم 17 مليون نسمة دون خط الفقر.

والمناطق الأكثر تضرّراً هي تلك التي يقطنها سكّان أصليون وهم أصلاً الأكثر ضعفاً في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ويمتدّ فصل الأمطار في أميركا الوسطى، إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من التغير المناخي، من أيار/مايو وحتى تشرين الثاني/نوفمبر، وتحصد الكوارث الناجمة عن المتساقطات والرياح خلال هذا الفصل مئات القتلى سنوياً.