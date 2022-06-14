ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بـ"المهزلة القضائية"

من المقرر أن تعقد اللجنة أربع جلسات أخرى بحلول 23 حزيران/يونيو الجاري.

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،أمس الإثنين، اللجنة النيابية التي تحقق في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول واصفا أعمالها بـ"المهزلة القضائية" وقال إنها "محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة (...) وهي أن الأمريكيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021 لمحاسبة ممثليهم عن المؤشرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات"،

وتحقق اللجنة منذ حوالى سنة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق خطط بالفعل لتنفيذ "محاولة انقلابية" من خلال الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مقرّ السلطة التشريعية في البلاد لمنع الكونغرس من إعلان فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وخلال جلستين علنيتين عقدتهما، حاول أعضاء اللجنة أن يثبتوا أنّ ترامب كان في صميم هذه "المحاولة الانقلابية" من خلال "تشجيعه" أنصاره على اقتحام الكابيتول وأنّه واصل تكرار "أكاذيبه" حتى بعد أن أبلغه أقرب مستشاريه بعدم صحة اتهامات التزوير.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة أربع جلسات أخرى بحلول 23 حزيران/يونيو الجاري.

وتتألف "لجنة 6 يناير/كانون الثاني" التي تتولّى التحقيق في الهجوم على مقرّ الكونجرس من 7 نواب من الأكثرية الديمقراطية ونائبين من الأقلية الجمهورية.