مساهم في شركة يونيليفر يرفع دعوى ضد بن ان جيري لقرارها مقاطعة إسرائيل

جاء في الشكوى، وفقا لرويترز، "نتيجة لأفعال المتهمين الخاطئة وإهمالهم، وانخفاض القيمة السوقية لشركة يونيليفر

قام صاحب أسهم أمريكي في شركة Unilever برفع دعوى قضائية ضدها يوم الأربعاء، زاعمًا إن الشركة أساءت التعامل مع قرار وحدة Ben & Jerry التابعة لها بوقف بيع الآيس كريم في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وفقًا للدعوى الجماعية المقترحة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، فإن شركة يونيليفر تكتمت على نحو غير لائق على القرار قبل الإعلان عنه، مشيرة إلى أن العديد من الولايات الأمريكية قد تقوم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم المقاطعات المعادية لإسرائيل، لكنها وقفت وراءه بمجرد ذيوع الخبر.

أعلنت Ben & Jerry's في يوليو / تموز الماضي أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية، وقطعت علاقتها التي استمرت ثلاثة عقود مع صانع الآيس كريم الإسرائيلي الذي عارض القرار بالحظر. ودفعت هذه الخطوة بعض الجماعات اليهودية إلى اتهام الشركة بمعاداة السامية، وقامت سبع ولايات لاحقًا بتجريد استثمارات صندوق التقاعد في شركة يونيليفر.

وجاء في الشكوى، وفقا لرويترز، "نتيجة لأفعال المتهمين الخاطئة وإهمالهم، وانخفاض القيمة السوقية لشركة يونيليفر ADRs، تكبد المدعي وأعضاء آخرون خسائر وأضرارا كبيرة".

تم رفع الدعوى من قبل صندوق تقاعد ميتشيغان، شرطة مدينة سانت كلير شورز ونظام التقاعد ضد الحرائق. ولم ترد يونيلفر على الفور على طلبات من رويترز للتعليق. الرئيس التنفيذي ألان جوب ومجلس إدارة شركة يونيليفر هم أيضًا من المتهمين.

تأسست شركة Ben & Jerry's في عام 1978، وقد وضعت نفسها منذ فترة طويلة، على أنها واعية اجتماعيًا وحافظت على استقلاليتها لمتابعة هذه المهمة بعد أن حصلت عليها شركة Unilever في عام 2000.