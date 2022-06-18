الرئيس الأمريكي بايدن يسقط عن دراجته الهوائية بدون أن يصاب بأذى

سقوط بايدن عن دراجته الهوائية أمام حشود الصحفيين

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى. وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير".

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقد خاطب بعدها الحشد وتحدث عن وظيفته، قائلاً: أنتم تعلمون أن كونك رئيسًا مثل أي وظيفة أخرى. في بعض الأيام يكون الأمر سهلاً.. وفي بعض الأيام يكون الأمر صعبًا.