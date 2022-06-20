كولومبيا: الرئيس الجديد يعد بـ"حكومة أمل" وأمريكا تهنئه"نتطلع إلى العمل مع غوستافو لتعزيز العلاقات"

"الحكومة التي ستتولى السلطة في 7 أغسطس/آب ستكون حكومة الحياة والسلام والعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية"

تعهد غوستافو بيترو(62 عاما) الذي انتخب، أمس الأحد، ليكون أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، بإجراء "تغيير حقيقي" في بلاده وبتشكيل "حكومة أمل" بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في ما قال وزير الخارجية الأمريكية "نتطلع إلى العمل مع الرئيس (الكولومبي) المنتخب لتعزيز العلاقات بين البلدين على نحو أكبر ودفع بلدينا نحو مستقبل أفضل".

حصد بيترو 50,45 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة وفقًا لنتائج رسميّة تشمل 99,95 في المئة من الأصوات. وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته، على 47,30 في المئة من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنيّة المكلّفة تنظيم الانتخابات.

وقال بيترو أمام مئات من أنصاره الذين تجمعوا في بوغوتا: "لن نخون هؤلاء الناخبين الذين طالبوا بأن تتغير البلاد"، مؤكدا: "نحن ملتزمون بتغيير فعلي وبتغيير حقيقي".وأضاف: "التغيير يعني ترك الكراهية والتعصب وراءنا. وصلت حكومة الأمل".

و"الحكومة التي ستتولى السلطة في 7 أغسطس/آب ستكون حكومة الحياة والسلام والعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية"، بحسب ما قال الرئيس الكولومبي المنتخب وإلى جانبه عائلته ومرشحته لنيابة الرئاسة فرانسيا ماركيز المنحدرة من أصول أفريقية.

وتعهد بيترو بأن كولومبيا "ستقود مكافحة تغير المناخ في العالم" من الآن فصاعدًا، وتنقذ غابات الأمازون إلى جانب البلدان الأخرى في القارة، وتابع: "يمكن لمؤيدي رودولفو هيرنانديز المجيء والتحاور معنا متى أرادوا. المعارضة، أيًا تكُن، ستكون دائمًا موضع ترحيب في مقر الرئاسة من أجل التحاور حول مستقبل كولومبيا".