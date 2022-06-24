المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى كما كان في السبعينيات

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة ،حق الإجهاض(المعروف باسم "رو ضد واد") بإصدارها قرارا يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.