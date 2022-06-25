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بايدن يوقع أول قانون أميركي مهم لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود

i24NEWS - AFP

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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والرئيس الأمريكي جو بايدن يستمعان بينما يتحدث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اجتماع افتراضي في قاعة المحكمة الجنوبية بمجمع البيت الأبيض أبريل 11 ، 2022 في واشنطن العاصمة.
Drew Angerer/Getty Images/AFPوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والرئيس الأمريكي جو بايدن يستمعان بينما يتحدث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اجتماع افتراضي في قاعة المحكمة الجنوبية بمجمع البيت الأبيض أبريل 11 ، 2022 في واشنطن العاصمة.

"رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلا فإنه "ينقذ أرواحا".

وقّع الرئيس جو بايدن السبت أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلا إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلا فإنه "ينقذ أرواحا".

وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح".

جاء هذا بعد ان تبنّى الكونغرس الأميركي امس الجمعة  قانونا نال دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديموقراطي يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاما لكنّه يبقى أقلّ بكثير ممّا كان يأمل به الرئيس جو بايدن في بلد يُعاني جرّاء عمليّات إطلاق النار.

وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ الخميس، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودا جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.

وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية أيار/مايو.

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