الآلاف يعبّرون عن غضبهم في نيويورك وبوسطن بعد إلغاء حق الإجهاض

بعد قرار المحكمة العليا حظرت سبع ولايات محسوبة على الجمهوريين والمحافظين الإجهاض على أراضيها على الفور

شاركت حاكمة ولاية نيويورك الديموقراطية كاثي هوشول في تظاهرة بعنوان "جسدي اختياري" وكانت أول من ندد "بتراجع حقوق ملايين الأميركيات" وقد تعهدت الولايات التي يقودها الديموقراطيون مثل نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن أن تكون "ملاذات" للإجهاض.

ووصفت حاكمة ولاية نيويورك، المحكمة العليا التي تقف وراء إلغاء الحق الدستوري على أنها "الأكثر رجعية، هي على الأرجح المحكمة العليا الأكثر رجعية في تاريخ أمتنا، وأنا هنا لأقول لسكان ولايتنا، سنصطف معا، وسنقاوم. الحقوق مكفولة هنا في ولاية نيويورك، وقد اتخذنا اجراءات بالفعل، وخصصنا 35 مليون دولار لتمويل موفري الرعاية الصحية لعمليات الإجهاض، حتى يتمكنوا من مساعدة أخواتنا من جميع أنحاء البلد ليجدن طريقهن إلى هنا، ملاذهن الآمن"

في بوسطن أيضًا، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع للدفاع عن الحق في الإجهاض.

وبعد قرار المحكمة العليا اغتنم عدد من الولايات الفرصة وحظرت سبع ولايات محسوبة على الجمهوريين والمحافظين الإجهاض، على أراضيها على الفور. ويحذر مطلعون من أن حبوب منع الحمل قد تصبح ساحة المعركة التالية في النضال حول حق النساء بالإجهاض.

بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بسحب حق المرأة الدستوري في الإجهاض، حذرت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي من أن قرار الإجهاض في الولايات المتحدة جاء نتيجة “نظام مظلم يكره النساء يعين قضاة”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأكدت أن "فقدان حقوق مماثل يمكن أن يحدث في إسرائيل".