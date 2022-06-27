كولومبيا: أربعة قتلى ومئات الجرحى في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران

وقع الحادث في حلبة خيلبرتو تشاري خلال الاحتفالات بعيد سان بيدرو وهي الأكثر شعبية في المنطقة.

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرون في وسط كولومبيا أمس الأحد في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران، ووقع الحادث في حلبة خيلبرتو تشاري خلال الاحتفالات بعيد سان بيدرو وهي الأكثر شعبية في المنطقة.

وانهار جناح كامل من ثلاثة طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين، ما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا، على ما اظهرت مشاهد صورت بواسطة طائرات مسيرة وحصلت وكالة فرانس برس عليها.

وقال لويس فرناندو فيليس مدير الدفاع المدني في توليما في تصريح إذاعي "لا نزال ننتظر لمعرفة عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. كما ترون عبر المشاهد المصورة كان الجناح المعني مليء بالناس عند انهياره".

واظهر شريط مصور آخر عددا من الأشخاص يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما ثور لا يزال يتجول في المضمار.

وكتب الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيدرو في تغريدة "أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص او حيوانات" مذكرا بمقتل مئات الأشخاص في حلبة أخرى في مدينة سينسيليخو في شمال البلاد في العام 1980.

وقال حاكم مقاطعة توليما خوسيه ريكاردو أوروسكو لإذاعة محلية بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، "هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل".

وقالت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم أربعة في العناية المركزة على ما أوضحت مارتا بالاسيوس مسؤولة الصحة في توليما.