الولايات المتحدة: العثور على ما لا يقل عن 46 جثة في شاحنة ذات 18 عجلة في ولاية تكساس

" الضحايا من المهاجرين" وأن درجة الحرارة وصلت في سان أنطونيو إلى 103 درجة فهرنهايت.

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية عثرت على ما لايقل عن 46 جثة، في شاحنة نصف مقطورة في سان أنطونيو بولاية تكساس بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أن " الضحايا من المهاجرين" وأن درجة الحرارة وصلت في سان أنطونيو إلى 103 درجة فهرنهايت.

وومن جهتها قالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو إن "هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر"..

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه "تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة".وأظهرت صورا نشرتها على تويتر "عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة".

وقال المراسلون إن "بعض مسؤولي الشرطة قدروا عدد القتلى بـ 42 أو أكثر، تم نقل ما لا يقل عن 16 شخصا إلى المستشفى بعد أن هرعت فرق الاستجابة الأولى إلى الموقع"

وصلت الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة إلى مستويات عالية جديدة في وقت سابق من العام الجاري، حيث قامت كل من الولايات المتحدة والمكسيك بتنسيق الجهود للتعامل مع تدفق المهاجرين الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "غير مسبوق".