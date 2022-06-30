الولايات المتحدة: الرئيس جو بايدن يجتمع مع حكّام الولايات بشأن حقوق الإجهاض في بلدانهم

جو بايدن يجتمع غدًا الجمعة مع حكّام الولايات الذين سارعت ولاياتهم بسرعة للدفاع عن حرية المرأة بالإجهاض

بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الإجهاض في الولايات المتحدة، سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدًا الجمعة مع حكّام الولايات الذين سارعت ولاياتهم بسرعة للدفاع عن حرية المرأة بالإجهاض بعد قرار بإلغاء الحكم الذي يحمي الحق في الإجهاض، جاء هذا حسب ما ورد اليوم الخميس على موقع Axius الإلكتروني.

يذكر أنه بعد أن ألغت المحكمة العليا القرار الأسبوع الماضي، انتقد بايدن الحكم بشدة ودعا الناخبين للرد في الاقتراع، حتى أنه أعلن عن خطة للتعامل مع الحكم، والذي يهدف إلى سهولة الحصول على حبوب الإجهاض بموافقة إدارة "الصحة العالمية" FDA.

وبعد قرار المحكمة العليا حذرت "الصحة العالمية" من عواقب إلغاء حق الإجهاض، اذ حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، امس الأربعاء، من المشاكل الصحية المحتملة، ومن بينها الوفاة، بسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.

وقال تيدروس أدهانوم من جنيف: "يجب أن يكون لجميع النساء الحق في الاختيار فيما يتعلق بأجسادهن وصحتهن". وأضاف: "الإجهاض الآمن هو رعاية صحية..إنه ينقذ الحياة. وتقييد ذلك يدفع النساء والفتيات نحو الإجهاض غير الآمن، يؤدي إلى تعقيدات، يمكن أن تصل للوفاة".

ونقضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، حكمًا صدر قبل 50 عامًا يضمن الحق الاتحادي في التخلص من الحمل، وهكذا مهدت المحكمة الطريق لقوانين إجهاض أكثر صرامة بما في ذلك الحظر الكامل في الولايات التي تختار ذلك.