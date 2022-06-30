الولايات المتحدة الأمريكية: أول قاضية سوداء في تاريخ المحكة العليا تؤدي اليمين الدستورية

كاتانجي براون جاكسون تؤدي اليمين الدستورية كقاضية في المحكمة العليا الأمريكية

أدت كاتانجي براون جاكسون اليمين الدستورية كقاضية في المحكمة العليا الأمريكية، لتصبح أول امرأة سوداء يتم تعيينها في هذا المنصب. وقد أدت اليمين كبديل للقاضي الليبرالي ستيفن بريير، الذي تقاعد من المحكمة عن عمر يناهز 83 عامًا.

وستضم المحكمة العليا الأمريكية قاضية سوداء لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 233 عاما، بعدما صدّق مجلس الشيوخ على تعيين كيتانجي براون جاكسون في هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء.

وجاء تعيينها بعد تعهد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية بالعمل على انضمام أول امرأة سوداء إلى المحكمة العليا.