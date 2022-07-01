استطلاع للرأي يرجح فوز ترامب على بايدن في انتخابات 2024

"44 في المئة من الأمريكيين أبدوا استعدادا للتصويت لصالح ترامب في في ما أعرب 39 في المئة عن تأييدهم لبايدن"

أشار استطلاع للرأي في الولايات المتحدة إلى احتمال فوز دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024، في حال ترشح الاثنان للرئاسة، "44 في المئة من الأمريكيين أبدوا استعدادا للتصويت لصالح ترامب في في ما أعرب 39 في المئة عن تأييدهم لبايدن".

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته كلية إيمرسون في بوسطن، ونشرت نتائجه صحيفة The Hill، وقال 12 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يودون التصويت لصالح مرشح آخر في انتخابات 2024، بينما قالت النسبة المتبقية من المواطنين إنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال.

وجرى الاستطلاع في كافة أنحاء الولايات المتحدة في 28 و29 يونيو/حزيران المنصرم، وشمل آراء 1200 مواطن أمريكي.

جدير بالذكر أن نسبة تأييد بايدن انخفضت خلال الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران بـ 3 نقاط مئوية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن عزمه الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة في 2024. كما ألمح ترامب إلى إمكانية ترشحه للانتخابات.