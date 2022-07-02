مصادر في جهاز المخابرات الأمريكي: ترامب طالب بشن هجوم على مبنى الكابيتول

المصادر أشارت إلى أن ترامب قاوم وعارض عندما رفضوا هذه التعليمات.

أكدت شهادة جديدة من مسؤولي الخدمة السرية الأمريكية شهادة كاسيدي هاتشينسون، التي طالب فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بشن غارة على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي، وهو يوم من أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن اليوم (السبت). حتى أن المصادر أشارت إلى أن ترامب قاوم وعارض عندما رفضوا هذه التعليمات.

وفقًا لهاتشينسون، الذي كان مساعد رئيس أركان ترامب في ذلك الوقت، سافر ترامب مع موظفيه في سيارة الليموزين الرئاسية، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى مؤيديه في أعمال الشغب في الكابيتول .

تتضمن أوصاف تلك المصادر حول المواجهة التي حدثت في السيارة بعد نفس طلب الرئيس آنذاك تفاصيل مشابهة تمامًا لشهادة هاتشينسون هذه. ووصف أحد المصادر ترامب بأنه تحدث بوقاحة عندما لم يتم تنفيذ الأمور كما طالب. من بين أمور أخرى، قال أحد المصادر إن ترامب قال: "أنا رئيس الولايات المتحدة اللعين، لا يمكنكم أن تخبروني ماذا أفعل".