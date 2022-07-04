ارتفاع حصيلة إطلاق النار خلال مسيرة عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو الى 6 قتلى و24 جريحا

شاهد عيان لصحيفة محلية يتحدث عن ثلاثة قتلى وخمسة اصابات

ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار الإثنين، خلال مسيرة عيد الاستقلال الأمريكي قرب شيكاغو، إلى 6 قتلى و24 مصابا بدصورة متفاوتة. وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، عن حصيلة أولية بمقتل شخصين على الأقل في حادث إطلاق نار وقع خلال موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي بتاريخ الرابع من تموز /يوليو في بلدة هايلاند بارك قرب مدينة شيكاغو بولاية الينوي الامريكية، ظروف الحادث حاليا غير واضحة.

ووردت وزارة الخارجية الأمريكية معلومات تفيد بسقوط ضحايا يهود بين المصابين في حادث إطلاق النار في هايلاند بارك، إحدى ضواحي شيكاغو، مشيرة إلى أن القنصل العام ينعام كوهين على اتصال بالسلطات المحلية والجالية اليهودية.

وقالت الشرطة المحلية إنه لم يتم بعد القبض على المشتبه به في إطلاق النار، وأن المطاردة وراءه جارية.

وقال أحد شهود العيان لوسائل إعلام أمريكية إنه "سمع 20 طلقة"، في حين وثقت فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي المشاركين في المسيرة والجمهور الذي يتفرج على الجوانب وهو يركض بذهول.

مراسل لصحيفة محلية Chicago Sun-Times روى أنه شاهد ثلاثة جثث تنزف مغطاة بالأغطية، وأضاف أنه شاهد خمسة مصابين آخرين.