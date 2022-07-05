الشرطة تعتقل مشتبه به في إطلاق نار جماعي على مسيرة في مدينة هايلاند بارك

تم التعرف على المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث الملقب بـ"بوبي" (22 عاما "أوقف بدون حوادث"

أعلنت السلطات الأميركية أنها أوقفت مساء الإثنين شابا يشتبه بأنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضا بمناسبة عيد الاستقلال، في هجوم أوقع 6 قتلى و26 جريحا على الأقل.

وتم التعرف على المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث الملقب بـ"بوبي" (22 عاما "أوقف بدون حوادث" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقّب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.ويمتلك "بوبي" عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرّف فيها عن نفسه بأنه موسيقي من شيكاغو يدعى "آويك ذي رابر".

وكانت الشرطة نشرت صورة للمشتبه به بدا فيها شابا ذا وجه نحيل تغطي الوشوم رقبته وقد عرّفت عنه بأنه "يتحدر من المنطقة".

وقالت الشرطة إن المشتبه به تسلح ببندقية قوية واعتلى سطح متجر حيث أطلق النار على أناس تجمعوا للتفرج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو من كل عام.

ووقعت هذه المأساة الجديدة في بلد لم يستفق بعد من صدمات متتالية أحدثتها سلسلة هجمات مسلّحة أوقعت العديد من القتلى.

وشارك مئات الشرطيين في عمليات البحث عن مطلق النار الذي أرفقت الشرطة صورته بتحذير قالت فيه للسكّان "عليكم بالتزام أقصى درجات الحيطة، هذا الرجل فارّ. إنّه يعتبر مسلّحاً وخطراً".

وبعد إلقاء القبض على المطلوب، قال لو جوغمان قائد شرطة هايلاند بارك للصحافيين إنّ توقيفه تمّ "بدون مشاكل" في ختام عملية مطاردة قصيرة على الطريق السريع.