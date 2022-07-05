بعد حادث إطلاق النار في شيكاغو: مقتل شرطيين خلال احتفالات عيد الاستقلال في الولايات المتحدة

أصيب أحد الضباط في رأسه، فيما أصيب الضابط الآخر، الذي عمل في وحدة تفكيك القنابل، بكتفه الأيمن

تعرض ضابطا شرطة أمريكيان لإصابات قاتلة جراء إطلاق نار خلال عرض للألعاب النارية، أقيم إحياءً لعيد استقلال الولايات المتحدة في فيلادلفيا.

وأصيب أحد الضباط، من شرطة المرور بالمدينة، في رأسه، فيما أصيب الضابط الآخر، الذي عمل في وحدة تفكيك القنابل، بكتفه الأيمن، وتم إجلاوهما إلى مستشفى جامعة جيفرسون في المدينة، دون أن تفلح الجهود الطبية بإسعافهما، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الثلاثاء.

ويعقب هذا الحادث المأساوي، جريمة أخرى أودت بحياة ستة أشخاص بينهم يهوديان في شيكاغو وقعت الليلة الماضية خلال احتفالات بالاستقلال الأمريكي. وتمكنت الشرطة المحلية خلال الليل، من القبض على المشتبه به في إطلاق النار، بعد مطاردة شارك فيها أكثر من 100 ضابط شرطة.

وقالت مستشفيات محلية إن معظم الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية، وأن الباقين أصيبوا بشكل متفاوت جراء حالة ذعر الشديدة التي أعقبت الحادث. وقال الدكتور بريغهام ر. تيمبل، المدير الطبي للتأهب للطوارئ، أن "ما لا يقل عن 10 جرحى آخرين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة، وتتراوح إصاباتهم بين خفيفة وخطيرة".

وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد برسالة تعزية للرئيس الأمريكي مشددًا على أن "إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة، وتحزن معها لتحول يوم الاستقلال إلى يوم حزين".