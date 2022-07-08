بايدن يبادر لمواجهة قرار منع الإجهاض ويصف المحكمة العليا بأنها "خارج السيطرة"

بايدن:"لا يمكننا أن نسمح لمحكمة عليا خارجة عن السيطرة تعمل مع عناصر متطرفة في الحزب الجمهوري بتزع الحريات

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن التشريعات الفدرالية توفر أسرع طريق لاستعادة حق النساء بالإجهاض، داعيا الأميركيين الى انتخاب مشرعين مؤيدين لهذا الحق في الانتخابات المقبلة، وقال "لا يمكننا أن نسمح لمحكمة عليا خارجة عن السيطرة تعمل مع عناصر متطرفة في الحزب الجمهوري بنزع الحريات واستقلاليتنا الشخصية".

وقال بايدن في معرض تنديده بقرار المحكمة العليا "المريع والمتطرف" بإلغاء الحق الدستوري في إجراء عملية إجهاض، إن الرد الأكثر فاعلية سيكون من خلال الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر ومنح الديموقراطيين الهيمنة التي يفتقرون إليها الآن في الكونغرس.

وأضاف "أن أسرع طريق لاستعادة +رو+ هي في إقرار قانون وطني ينظّم +رو+، وسأوقعه فور وصوله الى مكتبي. لا يمكننا الانتظار"، في إشارة إلى حكم "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي أقر الحق في الإجهاض.

وتحت وطأة ضغوط لاتخاذ موقف أكثر تشددا، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يقدم تدابير جديدة ولكنها محدودة لتعزيز الحقوق الإنجابية للمرأة.

وتعرّض بايدن لانتقادات داخل حزبه الديموقراطي تتهمه بالتقاعس في وجه حكم المحكمة العليا في 24 حزيران/يونيو المنصرم.