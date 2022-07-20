بايدن: "سأستخدم كل سلطة أمتلكها كرئيس لمواصلة الوفاء بوعدي بالتحرك نحو التعامل مع الاحتباس الحراري"

سعيا منه للإعلان عن إجراءات جديدة بشأن تغير المناخ، يتفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء محطة برايتون بوينت السابقة في سومرست بولاية ماستشوستس التي أغلقت عام 2017 بعد حرق الفحم لأكثر من خمسة عقود، لينتقل المصنع إلى عهد الطاقة النظيفة من خلال اعتماد الرياح البحرية. وتعكس هذه الخطوة جهود وتعهدات بايدن فيما خص مكافحة الاحتباس الحراري، بحسب ما جاء في موقع NetieNews.com.

تشمل الإجراءات التنفيذية يوم الأربعاء مبادرات جديدة لتعزيز صناعة الرياح البحرية المحلية بالإضافة إلى جهود لمساعدة المجتمعات على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة من خلال البرامج التي تديرها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

لكن الإجراءات التي أعلن عنها بايدن الأربعاء لن تشمل إعلان الطوارئ الوطني لمعالجة أزمة المناخ – وهو الأمر الذي سعى إليه النشطاء والمشرعون الديمقراطيون بعد أن أحبط السناتور جو مانشين، الأسبوع الماضي محادثات حول حزمة تشريعية.

وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، إنه “واثق من أن الرئيس مستعد في النهاية لفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل التعامل مع هذه الأزمة”. وقال ماركي للصحفيين يوم الثلاثاء “أعتقد أنه أوضح ذلك في بيانه يوم الجمعة الماضي وأعتقد أن القدوم إلى ماساتشوستس هو تعبير إضافي عن هذا الهدف.”

وقال بايدن للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في جدة بالمملكة العربية السعودية “سأستخدم كل سلطة أمتلكها كرئيس لمواصلة الوفاء بوعدي بالتحرك نحو التعامل مع الاحتباس الحراري”.