البيت الأبيض يعلن عن إصابة الرئيس الأمريكي بايدن بكورونا "أعراضها خفيفة"

وتابع البيان: "لقد تم تطعيمه بالجرعات كاملة إضافة إلى الجرعات التعزيزية، ويعاني من أعراض خفيفة للغاية"

أفاد بيان صادر عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي لـ Covid-19.

وتابع البيان: "لقد تم تطعيمه بالجرعات كاملة إضافة إلى الجرعات التعزيزية، ويعاني من أعراض خفيفة للغاية. لقد بدأ بتناول باكسلوفيد. تمشيا مع إرشادات CDC (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها)، سيخضع بايدن للعزل المنزلي في البيت الأبيض وسيواصل تنفيذ مهامه كاملة خلال تلك الفترة".

من المتوقع أن يشارك بايدن، في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف والزوم من مقر إقامة الرئيس. وسيواصل العمل في عزلة حتى تظهر نتيجة فحص سلبية.

سيتم أيضًا الحرص على إبلاغ جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع الرئيس مؤخرا، بما في ذلك أعضاء الكونجرس الأمريكي والصحافة الذين كانوا على اتصال قريب مع بايدن في اليوم السابق.

يشار إلى أن بايدن أجرى الثلاثاء فحص كوفيد وظهرت نتيجته سلبية.

وفي الأثناء، أبلغ رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس يتسحاك هرتسوغ عبر تويتر تمنياتهما للرئيس الأمريكي الشفاء التام والسريع نيابة عن جميع المواطنين الإسرائيليين.