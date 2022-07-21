English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

البيت الأبيض يعلن عن إصابة الرئيس الأمريكي بايدن بكورونا "أعراضها خفيفة"

i24NEWS

دقيقة 1
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى تطعيمًا ضد فيروس Covid-19 من Tabe Masa ، ممرض ممارس ورئيس الخدمات الصحية للموظفين ، في حرم Christiana Care في نيوارك بولاية ديلاوير في 21 ديسمبر 2020.
ALEX EDELMAN / AFPالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى تطعيمًا ضد فيروس Covid-19 من Tabe Masa ، ممرض ممارس ورئيس الخدمات الصحية للموظفين ، في حرم Christiana Care في نيوارك بولاية ديلاوير في 21 ديسمبر 2020.

وتابع البيان: "لقد تم تطعيمه بالجرعات كاملة إضافة إلى الجرعات التعزيزية، ويعاني من أعراض خفيفة للغاية"

أفاد بيان صادر عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي لـ Covid-19.

Video poster

وتابع البيان: "لقد تم تطعيمه بالجرعات كاملة إضافة إلى الجرعات التعزيزية، ويعاني من أعراض خفيفة للغاية. لقد بدأ بتناول باكسلوفيد. تمشيا مع إرشادات CDC (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها)، سيخضع بايدن للعزل المنزلي في البيت الأبيض وسيواصل تنفيذ مهامه كاملة خلال تلك الفترة".

من المتوقع أن يشارك بايدن، في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف والزوم من مقر إقامة الرئيس. وسيواصل العمل في عزلة حتى تظهر نتيجة فحص سلبية.

سيتم أيضًا الحرص على إبلاغ جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع الرئيس مؤخرا، بما في ذلك أعضاء الكونجرس الأمريكي والصحافة الذين كانوا على اتصال قريب مع بايدن في اليوم السابق.

يشار إلى أن بايدن أجرى الثلاثاء فحص كوفيد وظهرت نتيجته سلبية. 

وفي الأثناء، أبلغ رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس يتسحاك هرتسوغ عبر تويتر تمنياتهما للرئيس الأمريكي الشفاء التام والسريع نيابة عن جميع المواطنين الإسرائيليين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق