الولايات المتحدة: قتيلان و 5 جرحى في حادث إطلاق نار قرب معرض للسيارات في لوس أنجلوس وفرار المنفذ

قال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس إن خلفية الحادث ما زالت غير واضحة وإن جميع الأسباب قيد التحقيق

تعرض رجلان للقتل بالرصاص أمس الأحد وأصيب خمسة آخرون بدرجات متفاوتة خلال عملية إطلاق رصاص استهدفت حي سان بيدرو في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بحسب بيان الشرطة. وأفاد البيان بنقل رجل وامرأة إلى المستشفى بحالة حرجة. وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن أعمار ضحايا تلك العملية السبعة تراوحت بين 23 و54 عاما، بحسب النشر في N12.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن مطلق النار سدد نيرانه بالقرب من معرض للسيارات أقيم في المنطقة. جرى الحدث في حوالي الساعة 3:50 مساءً ، في منطقة بك بارك في سان بيدرو بلوس أنجلوس. وعقب إطلاق النار، طوقت الشرطة الحديقة ومنعت السكان من دخول المنطقة أو الخروج منها.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس إن خلفية الحادث ما زالت غير واضحة وإن جميع الأسباب قيد التحقيق. وذكرت الشرطة أن مطلق النار فر من المكان مباشرة، وانطلقت وراءه عمليات البحث.

تعاني الولايات المتحدة من ظاهرة إطلاق النار على نحو جماعي، كان آخرها في مدرسة ابتدائية في تكساس أوقعت 19 طفلا، وجاء عقبها واحدة أخرى في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود. وعلى الإثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات مقرّرة السبت في مئات الأماكن للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة.