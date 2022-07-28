بلينكن يعلن استئناف التواصل مع نظيره الروسي لافروف للتباحث في عرض لتبادل سجناء مع روسيا

أوضح بلينكن للصحافيين أن بلاده تسعى إلى إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق

أعلن بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأربعاء، أنه بصدد إجراء مكالمة هي الأولى من نوعها بينه وبين نظيره الروسي لافروف منذ 15 شباط/ فبراير لتقديم عرض هام لروسيا يتمحور حول إطلاق سراح سجينين أمريكيين لديها وسط تأكيده على أن المكالمة لن تخوض بالشأن الأوكراني.

وأوضح بلينكن للصحافيين أن بلاده تسعى إلى إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا. وأضاف "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وانطلاقا من حساسية القضية تجنب بلينكن الخوض في تفاصيل لكنه قال "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأميركيين، مشيرا الى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا".

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في نيسان/أبريل خلال الحرب الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأميركية بعدم بذل الجهود اللازمة.

أمّا ويلان الذي كان مسؤولا أمنيا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة. ودين بالتجسس في حزيران/يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.