واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق دونالد ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية. بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية ان الوزارة "تسعى إلى الحصول على معلومات حول وكالة أبحاث الإنترنت، ويفجيني فيكتوروفيتش بريجوزين، والكيانات والشركاء الروس المرتبطون لمشاركتهم في التدخل في الانتخابات الأمريكية".

ومن ناحية أخرى، يضغط قادة الاتحاد الأوروبي على روسيا للعودة إلى محادثات السلام مع أوكرانيا، حيث هددوا بفرض عقوبات على موسكو، تزامنا مع تهديدات أمريكية بريطانية مماثلة، حال التدخل العسكري الروسي في كييف.

وتأتي دعوة الاتحاد الأوروبي لعودة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، في وقت تقول فيه موسكو إنها قدمت وثائق إلى الولايات المتحدة تحدد الترتيبات الأمنية التي تريض التفاوض بشأنها مع واشنطن والحلفاء في حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2016.