رجع سبب التوقيف المؤقت إلى خلل تم اكتشافه في أحد المكونات في مقعد الطرد مما قد يعرض الطيارين للخطر

أعلن سلاح الجو الأمريكي يوم أمس (الجمعة) عن إيقاف مؤقت لطائرة إف -35. يرجع سبب التوقيف المؤقت إلى خلل تم اكتشافه في أحد المكونات في مقعد الطرد، مما قد يعرض الطيارين للخطر أثناء حالة الطوارئ وقد يسبب انفجارًا غير متحكم فيه في قمرة القيادة.

وبحسب تثرير قناة "كان" الاسرائيلية، تعتبر طائرة F-35 التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" من أفضل الطائرات المقاتلة في العالم. واشترت إسرائيل 50 طائرة من طراز F-35i، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "أدير".

وبعد إعلان سلاح الجو الأمريكي، سيجري سلاح الجو الإسرائيلي تقييمًا للوضع لفحص ما إذا كان سيتم إيقاف طائرة "أدير" وانتظار التعليمات من الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن"، أو إجراء سلسلة مستقلة من الاختبارات للتأكد من عدم وجود مخاطر على الطيارين.