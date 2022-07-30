مزاد أمريكي يبيع ساعة لهتلر بـ 1.1 ملايين دولار

بيع ساعة يُعتقد أنها من متعلقات الزعيم النازي في مزاد مقابل 1.1 مليون دولار

بيعت ساعة قيل إنها تخص الزعيم النازي أدولف هتلر مقابل 1.1 مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة. ويبرز على ساعة “هوبر”، التي بيعت إلى مزايد مجهول، شعار النازية وعليها الحرفان الأوّلان من اسم وكنية أدولف هتلر “إي” و”إتش”.

وبحسب القناة الاسرائيلية"13" أدان القادة اليهود المزاد قبل البيع في مزادات ألكسندر التاريخي في ماريلاند. لكن دار المزادات، التي باعت تذكارات نازية في الماضي، قالت لوسائل إعلام ألمانية إن هدفها هو الحفاظ على التاريخ.

وقاد أدولف هتلر ألمانيا النازية بين عامي 1933 و1945، وقام بتنظيم القتل الممنهج لما يصل إلى 11 مليون شخص، قتل ستة ملايين منهم لأنهم يهود.