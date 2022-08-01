نيويورك: القبض على مسلح "راقب"منزل صحفية إيرانية منشقة في بروكلين

اتهم مهدي ايف بخرق قانون الأسلحة الفيدرالي، ويحقق معه إذا كان يراقب منزل علي نجاد، وإذا ما كان يتصرف بمفرده

أفادت وسائل إعلام محلية في نيويورك، أن الشرطة المدينة ألقت، القبض على مسلح، كان يحمل رشاش من طراز AK-47 بالقرب من منزل المعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد في بروكلين، الخميس المنصرم.

واكتشفت الشرطة أن السلاح كان ملقمًا وقت إلقاء القبض، وعرفت المسلح على أنه "خالد مهدي ايف" يبلغ من العمر 23 عاما.وقال مدعون اتحاديون ومحققون من FBI إن مهدييف كان يحمل 66 رصاصة معه و أكثر من 1000 دولار نقداً ولوحتي ترخيص لسيارة هذا الشخص بعد الاعتقال"، وفقا لموقع فوكس نيوز.

واتهم مهدي ايف بخرق قانون الأسلحة الفيدرالي، ويحدد محققون ما إذا كان يراقب منزل علي نجاد، وإذا ما كان يتصرف بمفرده

وكانت المعارضة الإيرانية، مسيح علي نجاد، قد نشرت، الأحد، مقطع فيديو للمسلح وهو يقف على باب منزلها ويلتقط الصور. وقالت علي نجاد إن مهدييف ظل خارج منزلها لعدة ساعات و"تصرف بشكل مريب".

وكانت المعارضة الإيرانية هدفا العام المنصرم لمحاولة اختطاف، بحسب قولها، يقودها مواطنون إيرانيون "مقربون من نظام الرئيس الإيراني علي روحاني".وقالت إن النظام استهدفها بسبب عملها في توثيق التعذيب والجلد العلني في شوارع طهران، وتصوير "النساء الإيرانيات يقمن بخلع الحجاب".

وتعيش الصحفية والناشطة مسيح علي نجاد منذ عام 2009 وحتى الآن في الولايات المتحدة، وفي عام 2014، أطلقت حملة "من أجل الحرية الخفية للمرأة في إيران" على الإنترنت ضد الحجاب الإجباري، وقد تحولت إلى أكبر حملة عصيان مدني في تاريخ إيران.

ونفت إيران مزاعم اختطافها، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".