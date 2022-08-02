الجيش الأمريكي يستكمل بنجاح تجربة ثانية بمنظومة القبة الحديدية

المنظومة اشترتها الولايات المتحدة من إسرائيل عام 2019 واستلمتها نهاية عام 2020

استكمل الجيش الأمريكي اليوم بنجاج تجربة إطلاق للقبة الحديدية التي اشترتها الولايات المتحدة من إسرائيل, وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان أن سلسلة التجارب التي أجريت في الحقل "وايت ساندس" في نيو مكسيكو، نفذت بالتعاون مع إدارة "حوما" في إدارة الأبحاث وتطوير الوسائل القتالية والبنية التحتية التكنلوجية في وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة رفائيل.

وأشارت وزارة الأمن الإسرائيلية الى أن "الحديث يدور عن خطوة هامة بالطريق لوضع قبة عملياتية أولى في المنطقة"، وإن الجنود الأمريكيون الذين سيقومون مستقبلا بتشغيل المنظومة، تدربوا على مواجهة تهديدات متعددة مثل صواريخ كروز، طائرات مسيرة، قذائف، وصواريخ تحتاج الى مراقبة واستجابة متعددة الأبعاد.

رئيس المنظومة الدفاعية الجوية بالجيش الأمريكي الميجور-جنرال بريان جيبسون قال إن "قدرة وضع المنظومة تعتمد على امتثالها لمعايير الأمان للجيش الأمريكي والقدرات لدمجها كجزء لا يتجزأ من منظومتنا الدفاعية الشاملة وباقي الأنظمة القائمة".

ويشار الى أنه في شهر آب /أغسطس نفذت التجربة الأولى بمنظومة القبة الحديدية بنسختها الأمريكية والتي من المتوقع ان تحمي القوات العسكرية من تهديدات جوية، عملية البيع بدأت عام 2016، وتم خلال ذلك الاستعراض للجيش الأمريكي لقدراتها. في عام 2019 وقعت وزارة الأمن الإسرائيلية والولايات المتحدة على اتفاق لشراء منظومتين من القبة الحديدية والتي استلمتها الولايات المتحدة نهاية عام 2020.