تقرير: ترامب تطلع إلى إيلائه الطاعة العمياء مثلما 'فعل الجنرالات النازيون تجاه هتلر'

صدر الكتاب في أيلول بعد حوالي شهر من صدور كتاب المذكرات الذي كتبه صهر ترامب بعنوان "مذكرات البيت الأبيض".

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان مفتونًا بالمسيرات العسكرية وغيرها من العلامات الخارجية الصارمة للعسكرة، في وقت من الأوقات عن أسفه لفشل كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين في إظهار نوع من الولاء الأعمى على غرار ما فعل حسب اعتقاده الجنرالات في ألمانيا النازية مع أدولف هتلر.

تلك هي صورة ترامب التي تظهر في كتاب جديد بعنوان The Divider: Trump in the White House ، 2017-2021، وهو كتاب سينشر قريبا لبيتر بيكر وسوزان جلاسر، جاءت لمحة عن الكتاب في صحيفة نيويوركر يوم الاثنين.

"أنتم أيها الجنرالات الملعونين، لماذا لا يمكنكم أن تكونوا مثل الجنرالات الألمان؟" يُزعم أن ترامب الغاضب قال ذلك لرئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي، وهو جنرال في مشاة البحرية الأمريكية، خلال ما يبدو أنه شجار نموذجي بين الاثنين.

احتج كيلي على أن المستويات العليا من الجيش الألماني - على عكس كبار موظفي الحزب النازي، لم يكونوا اتفاق بخصوص الولاء الأعمى للفوهرر – بل إنهم شنوا ثلاث محاولات اغتيال ضد هتلر.

ورفض ترامب صحة ما ادعاه كيلي نافيا صحة الحقائق التاريخية.

أجاب: "لا ، لا ، لا ، لقد كانوا مخلصين له بالكامل".

في مناسبة أخرى ، قال ترامب لكيلي إنه بينما كان معجبًا بالفخامة العامة لمسيرة يوم الباستيل في فرنسا، فقد صُدم بشكل مزعج بمشاهدة عدة تشكيلات من قدامى المحاربين على كرسي متحرك الذين فقدوا أطرافهم في المعركة.

قال ترامب: "انظر، لا أريد أشخاصًا مصابين في العرض". "هذا لا يبدو جيدًا بالنسبة لي."

ورد ترامب بفظاظة على اعتراضات كيلي على أن "هؤلاء هم الأبطال": "لا أريدهم. لا يبدو الأمر جيدًا بالنسبة لي ".

صدر الكتاب في أيلول/ سبتمبر، بعد حوالي شهر من صدور كتاب المذكرات الذي كتبه صهر ترامب جاريد كوشنير وفجر من خلالها العديد من الفضائح بعنوان "مذكرات البيت الأبيض".