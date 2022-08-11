الولايات المتحدة: وزير الخارجية السابق مايك بومبيو كان أيضًا هدفًا لخطة اغتيال إيرانية

ولا ترتبط إيران التي رفضت الاتهام الأمريكي، بمعاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، ولا يزال بورصافي حرا

كشفت تقارير الأربعاء عن اتهام الولايات المتحدة لعضو في الحرس الثوري الإيراني باستهداف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو كهدف ثان على لائحة بتصفية شخصيات أمريكية فاعلة تصدرها جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب النشر في يورونيوز.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن شهرام بورصافي المعروف أيضا باسم مهدي رضائي وهو من طهران ويبلغ من العمر 45 عاما، كان على الأرجح مدفوعا لقتل بولتون انتقاما لمقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني الذي لقي حتفه في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في يناير كانون الثاني 2020.

وذكرت الوزارة أن بورصافي كان مستعدا أيضا لدفع مليون دولار مقابل تنفيذ مهمة ثانية.

وذكرت مورجان أورتيجاس المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو، وزير الخارجية خلال فترة حكم ترامب، كان الهدف الثاني. ولم تعلق وزارة العدل على الأمر حتى الآن.

ولا ترتبط إيران التي رفضت الاتهام الأمريكي، بمعاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، ولا يزال بورصافي حرا طليقا. وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يوم الأربعاء ملصقا له باعتباره من أهم المطلوبين.