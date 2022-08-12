منافسة ثانية ضد ترامب في انتخابات 2024: بايدن ينوي الترشح مرة اخرى

من المتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن حملة لإعادة انتخابه في الأشهر القادمة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني\ نوفمبر في ما يمكن أن تكون منافسة ثانية ضد ترامب في انتخابات 2024، جاء هذا وفقًا لأشخاص مقربين منه بحسب وكالة "بلومبرج".

وأفاد المقرّبون من بايدن أنّه مدعوم بالانتصارات التشريعية والاقتصادية والسياسة الخارجية الأخيرة، وملتزم مرّة أخرى بحرمان ترامب من العودة إلى المكتب البيضاوي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق ترمب في فلوريدا هذا الأسبوع. وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق.