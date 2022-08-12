تقرير:"لم يتضح إن كان عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب بمنتجع مارا لاجو"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقارير مكتب التحقيقات الفدرالي حول البحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية خلال مداهمته منزله بـ"الخدعة" تعليقا على التقارير التي تحدثت عن أسباب اقتحام منزله من قبل عناصر مكتب "إف بي آي".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أن عناصر مكتب "إف بي آي" كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية بمنزل ترامب.وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كان عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب بمنتجع مارا لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وطلبت وزارة العدل من قاض الكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب، بعدما وصف الرئيس الأمريكي السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عما كان المحققون يبحثون عنه في أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل رئيس سابق.

وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض في أثناء مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارا لاجو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.