مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في احتمال خرق دونالد ترامب قانون مكافحة التجسس

"ضبطوا 11 مجموعة من الوثائق السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية"

أكدت مذكرة تفتيش منزل ترامب، أن "الوثائق التي عُثر عليها كانت (سرية للغاية) ويتعلق بعضها بالرئيس الفرنسي، وأشارت إلى "امتلاك ترامب لوثائق شديدة السرية ما يعتبر خرقا للقانون".وكشفت التحقيقات عن "انتهاك محتمل من جانب الرئيس السابق لقانون التجسس وعرقلة العدالة"

وأفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة ، أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين فتشوا منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا ، "ضبطوا 11 مجموعة من الوثائق السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية".

وبحسب ما ورد تم وضع علامة "سرية للغاية" على بعض الوثائق وكان من المفترض أن تكون متاحة فقط في منشآت حكومية خاصة وضمنت قائمة العناصر المحذوفة معلومات حول "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وقالت وزارة العدل لقاضٍ فيدرالي في طلبها القضائي الذي سبق البحث إن لديها سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب انتهك قانون التجسس، وهو قانون يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني.

وطلبت وزارة العدل من قاضٍ في فلوريدا الكشف عن مذكرة التفتيش الوم الجمعة لحظر اعتراضات ترامب، الذي يتطلع لانتخابات أخرى في البيت الأبيض في عام 2024.

وقال ترامب البالغ من العمر 76 عامًا إنه لن يعرقل إصدار مذكرة التوقيف بينما اشتكى من أنه ضحية "تسليح سياسي غير مسبوق لإنفاذ القانون" من قبل "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين".