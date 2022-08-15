تقرير: منفذ عملية طعن سلمان رشدي “على اتصال مباشر”مع أعضاء في الحرس الثوري الإيراني

"حادث الطعن يحمل كل صفات الهجوم ’الموجه’، حيث تتحدث المخابرات عن وجود داعم للمنفذ دون المشاركة معه"

كشف مسؤولون في مخابرات أوروبية أن هادي مطر البالغ من العمر 24 عاما المتهم بطعن رشدي كان على اتصال مباشر مع أعضاء في الحرس الثوري الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد أمس الأحد موقع VICE World News

ونقل تقرير VICE World News عن مسؤول استخبارات شرق أوسطي أنه “من الواضح” أنه في وقت ما قبل الهجوم، كان مطر على اتصال مع “أشخاص متورطين بشكل مباشر مع فيلق القدس أو قريبين منه”. وأوضح أن "بعض أعضاء فيلق القدس بالحرس الثوري قد يقررون هجوماً لا يتطلب موافقة عالية المستوى من النظام الإيراني".

وقال مسؤول بمكافحة الإرهاب في حلف شمال الأطلسي من دولة أوروبية، إن حادث الطعن يحمل كل صفات الهجوم “الموجّه”، حيث تتحدث المخابرات عن وجود داعم للمنفذ في حادث الطعن دون مشاركة في الهجوم نفسه.

كما أضاف مسؤول الناتو الذي لم يُصرح له بالتحدث علناً، أنه “يجب إجراء فحص دقيق على اتصالات مطر”، لافتاً إلى أن “المزيد من التحقيقات ستكشف عن مزيد من المعلومات حول الطبيعة الدقيقة للروابط”.

ولم يوضح المسؤولون الأمنيون الذين أكدوا الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي طبيعة الاتصالات لأن التحقيقات لا تزال جارية.

وفي السياق أكد وكيل أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي أن الأخير "يتماثل للشفاء"، بعد يومين على تعرضه للطعن في بطنه ورقبته بيَد شاب أميركي من أصل لبناني خلال مناسبة في الولايات المتحدة.

وبعد ساعات على اعتداء الجمعة الذي وقع خلال مناسبة أدبية في ولاية نيويورك، خضع الكاتب البريطاني لجراحة عاجلة إثر إصابته بجروح شكّلت خطرا على حياته.

في ما أكد نجل الكاتب ظفر أن العائلة تشعر "بارتياح بالغ" لتخلي رشدي عن جهاز التنفس وتمكنه من "قول بضع كلمات".وقال في بيان "رغم ان جروحه خطرة ويمكن أن تبدل حياته، لم تتأثر روح الدعابة المعتادة المشاكسة والعنيدة التي يتمتع بها".