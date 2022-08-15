ترامب يرد لأول مرة على مداهمة منزله ويهاجم:"صيد الساحرات، الدولة بفترة خطيرة"

الرئيس الامريكي السابق في اول مقابلة له بعد مداهمة العملاء الفيدراليين لمنزله

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة اليوم الى قضية مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ FBI لمزرعته وقال إن الحديث يدور عن "صيد ساحرات" وقال إن المستندات التي ضبطت في منزله لم تكن سرية. وقال في المقابلة مع "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة في "فترة خطيرة" وحذر من "الغضب الشديد في البلاد" في أعقاب مداهمة السلطات منزله.

وقال الرئيس السابق بأن طلب من المحامين الذين يترافعون عنه التوجه الى وزارة القضاء وعرض المساعدة، في أعقاب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية وضبط المستندات السرية في منزله الخاص. وقال إنه لم يتلقى حتى الآن أي رد من وزارة القضاء ان كانوا معنيين بالمساعدة التي عرضها. وقال "سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الدولة".

وادعى ترامب بأن التصنيف الأمني لتلك الوثائق التي ضبطت في منزله لم يعد ساريا، واتهم سلطات القانون بأنها "تقوم بصيد ساحرات ضده" في أعقاب التحقيقات الكثيرة التي فتحت ضده. وقال "الدولة في مكان خطير جدا" و"هناك غضب عارم لم أشهد مثله من قبل بشأن جميع عمليات الاحتيال الجديدة والقديمة- الحديث يدور عن سنوات من عمليات الاحتيال وصيد الساحرات".

وتابع تراكب :"ولا مرة كان مثل هذه الفترة التي اقتحمت فيها سلطات القانون منزل رئيس أمريكي سابق" وقال :"يوجد غضب كبير في الدولة على مستوى لم نشهده إلا في أخطر الأوقات".

وروى ترامب بأن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين داهموا منزله:"اقتحموا المنزل واستولوا على ما أرادوا أخذه" وقال إن العملاء طلبوا من موظفيه إطفاء الكاميرا وعدم الخروج من غرفهم.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق :"يمكنهم أخذ ما يريدون وإدخال ما يريدون، طلبت من الموظفين الذين يعملون معي الوقوف في الخارج" وطرح امكانية بأن العملاء الفدراليين كان بإمكانهم زرع ما يريدون خلال المداهمة.

وأضاف ترامب بأن "الناس غاضبون للغاية مما يحدث، سنبذل أقصى جهودنا للمساعدة، يجب خفض مستوى الاحتقان في البلاد، وإلا أمور فظيعة يمكن أن تحدث، الناس في البلاد لن يسكتوا على هذا الاحتيال".

وأفادت "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر مقرب من ترامب، بأن الرئيس السابق من المتوقع أن يعلن قريبا بٍشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024.