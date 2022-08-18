كولومبيا: دبلوماسيان مغاربة يتعرضان إلى عملية تخدير وتسمم وسرقة هواتفهما والخارجية المغربية تفتح تحقيقا

المغرب:"من السابق لأوانه الحديث عن أن العملية مدبرة، وأن نتائج التحقيقات وحدها هي التي ستكشف مدى دقة ذلك"

تعرض مسؤولين بالسفارة المغربية في العاصمة الكولومبية بوجوتا إلى سرقة أغراضهما من بينها هواتف نقالة وجهاز كمبيوتر لوحي، من طرف فتاتين، بعدما أقامتا على تخديرهما في إحدى الشقق، في ما الخارجية المغربية تفتح تحقيقا معمقا في الموضوع وتستبعد بأن تكون "العملية مدبرة".

وأكدت مصادر i24NEWS أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج "فتحت تخقيقا في الموضوع"، مشيرة إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أن العملية مدبرة، وأن نتائج التحقيقات وحدها هي التي ستكشف مدى دقة ذلك"

ولا يزال أحد ضحايا السرقة في المستشفى، فيما تواصل الفرق الطبية تحليلاتها، كما أن المحققين يقومون بمراجعة لقطات الكاميرات.

وقالت المصادر الكولمبية إن "الدبلوماسيين أجريا محادثات مع سيدات يعملن في شركة للمرافقة. وفي اليوم الموالي استقبلوا فتاتين في شقة حيث تعرضا لسرقة هاتفين خلويين وجهاز لوحي بعد تخديرهم، فيما توصلت الشرطة إلى أسماء المشتبه فيهما."

وتم استدعاء السلطات الكولومبية عبر خدمة الطوارئ، وذلك بعدما أدى المخدر الذي تعرض له الموظفان المغاربة إلى تسممهما ليتم نقلهما إلى المستشفى. كما تم الاستماع إليهما، والتعرف على هوية الفتاتين اللتان لم يتم القبض عليهما إلى الآن، وبالتالي لم يتم استرداد الهاتفين والكمبيوتر اللوحي وهي الأجهزة التي يخشى أن تكون مشتملة على معلومات حساسة وأن تقع في أيدي قد تسيء استغلالها ضد مصلحة المغرب.

ومن جهتها ذكر موقع "الصحيفة" المغربية أن الدبلوماسيين المغاربة تعرضا للسرقة من طرف فتاتين بعد تعرضهما للتخدير، حيث نفت مصادر مقربة من السفارة أن يكون الأمر متعلقا بخدمات جنسية طلبها المعنان، وإنما بوجبة عشاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بموظفين اثنين وليس ثلاثة، وأنهما كانا في وجبة عشاء تناولا بعدها مواد منومة، لتقوم فتاتان بسرقة هاتفيهما، نافية أن يكون للأمر علاقة بـ"الخدمات النسائية المطلوبة عبر الانترنت" كما قال الإعلام الكولومبي، لكنها أكدت بالفعل أن الأمر يتعلق بعملية نفذتها امرأتان وأنهما سرقتا أموال وهواتف المعنيين.