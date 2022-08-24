رئيس المكسيك "يتهم" إسرائيل بـ"حماية"الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المشتبه به في قضية الطلاب المفقودين

يقول مسؤولون مكسيكيون إنه "فر إلى إسرائيل في عام 2020 هربًا من التحقيق في تعامله مع قضية الطلاب المفقودين"

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية التي اتهمها بحماية مسؤول كبير سابق مطلوب في المكسيك، متهمًا بالتلاعب في تحقيق في اختفاء 43 طالبًا في عام 2014.

وكان الرئيس المكسيكي قد حث إسرائيل العام المنصرم على تسهيل تسليم الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المكسيكية توماس زيرون، الذي يقول مسؤولون مكسيكيون إنه "فر إلى إسرائيل في عام 2020 هربًا من التحقيق في تعامله مع قضية الطلاب المفقودين"

تأتي المساعي المتجددة لجلب زيرون إلى المكسيك بعد اعتقال رئيسه السابق، المدعي العام السابق خيسوس موريللو، الأسبوع المنصرم، بتهمة الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة فيما يتعلق بالتحقيق في ما حدث للطلاب.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي "اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لإرسال رسالة تذكير محترمة إلى حكومة إسرائيل. لا يمكنهم حماية أناس مثل هؤلاء."وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعث برسالة يتعهد فيها بالتعاون، لكنه لم يتخذ أي إجراء آخر بعد. وتابع "لقد مر وقت طويل".

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

وسبق أن اتهمت السلطات المكسيكية الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المكسيكية توماس زيرون "بتلفيق أدلة لدعم رواية الإدارة السابقة لما حدث بعد اختطاف الطلاب، والتي وصفتها السلطات الأسبوع المنصرم بـجريمة دولة".