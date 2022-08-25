صحيفة أمريكية تواجه انتقادات لتوظيفها عاملين مستقلين يُزعم أنهم قد نشروا منشورات معادية للسامية

وبحسب ما ورد أشاد صحفي مستقل ساهم في صحيفة The Times بأدولف هتلر على فيسبوك

تواجه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انتقادات من قبل وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل لتوظيفها العديد من العاملين المستقلين الذين يُزعم أنهم نشروا منشورات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لتقارير نشرت الأربعاء الماضي.

وأشاد صحفي مستقل عمل في صحيفة التايمز بين عامي 2018 و2021 كان يغطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - بأدولف هتلر على فيسبوك عام 2018، بحسب ما كشفت منظمة مراقبة وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل، "HonestReporting."

هذا الصحفي هو سليمان حجي، وهو مخرج فلسطيني، أشاد بهتلر لأول مرة في نوفمبر 2012. ثم في ديسمبر 2018، نشر صورة له مع تعليق يقول إنه "في حالة انسجام كما كان يشعر هتلر أثناء الهولوكوست".

وفي وقت سابق، اتُهِمَ أيضا الصحفي المستقل في صحيفة تايمز، حسام سالم، بمعاداة السامية من قبل منظمة HonestReporting. كما اتُهم فادي حانونا، الصحفي المستقل في صحيفة "التايمز"، بمعاداة السامية، مما دفع الصحيفة إلى قطع العلاقات معه في اب\أغسطس الجاري.

وكتب حانونا باللغة العربية: "انا لا أتقبل يهوديًا أو إسرائيليًا أو صهيونيًا أو أي شخص آخر يتحدث العبرية. وأؤيد قتلهم أينما كانوا: أطفال وكبار السن وجنود". وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن حانونا حذف منذ ذلك الحين وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقال متحدث باسم "نيويورك تايمز" ان الصحيفة تعاملت مع هذا المراسل المستقل خلال الأسابيع القليلة الماضية".