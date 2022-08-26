"رئة العالم" تلتهمها الحرائق: صور الأقمار الصناعية ترصد في غابات الأمازون 3358 حريقا وهو الأكبر منذ 2007

رصد المعهد هذه السنة منذ يوليو/ تموز 5373 حريقا بزيادة 8 بالمائة عن الشهر نفسه من 2021 ومنذ بداية شهر أغسطس

كشفت أرقام رسمية أن غابة الأمازون في البرازيل سجلت عددا قياسيا من الحرائق في في مؤشر جديد على الدمار الذي يلحق بأكبر غابة مطيرة في العالم. ورصدت صور الأقمار الاصطناعية 3358 حريقا الأسبوع المنصرم وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ سبتمبر/ أيلول 2007 أي قبل 15 عاما،

وأكد رئيس برنامج مراقبة الحرائق في المعهد الوطني لدراسات الفضاء ألبرتو سيتزر لوكالة "فرانس برس" أن الأرقام المسجلة هي أعلى بثلاث مرات من عدد الحرائق في 10 أغسطس/ آب 2019 المعروف باسم "يوم النار" عندما أطلق المزارعون البرازيليون عملية قطع وحرق واسعة في شمال شرق البلاد امتدت إلى ساو باولو على بعد حوالي 2500 كيلومتر مما أدى إلى إدانة دولية.

وقال سيتزر إن "المناطق التي تشتد فيها الحرائق تنتقل باتجاه الشمال" وفق مسار "قوس يتسع لانحسار الغابة". ويبدأ موسم الحرائق في منطقة الأمازون عادةً في أغسطس/آب مع بداية الجفاف.

ورصد المعهد هذه السنة منذ يوليو/ تموز 5373 حريقا بزيادة 8 بالمائة عن الشهر نفسه من 2021 ومنذ بداية الشهر الحالي، سجّل 24124 حريقاً، ما يعني أنه سيكون أسوأ أغسطس/ آب منذ بداية رئاسة جايير بولسونارو للبرازيل، وإن كان بعيدا عن الشهر نفسه من 2005 (رصد 63764 بؤرة حريق وهو عدد قياسي منذ 1998).

وواجه بولسونارو انتقادات بسبب دعمه تدمير الأمازون من أجل الزراعة. ومنذ وصوله إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2019 زاد معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 75 بالمائة مقارنة بالعقد السابق.