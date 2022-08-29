الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى في إطلاق نار عشوائي في مدينة ديترويت والشرطة تعتقل الجاني

عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة حول المدينة في الساعات الأولى من الصباح،

أعلنت السلطات الأمريكية في مدينة ديترويت اعتقال مسلح أطلق النار بشكل عشوائي على أربعة أشخاص ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم صباح اليوم الإثنين.

وقال رئيس شرطة ديترويت جيمس وايت لوسائل إعلام، إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة حول المدينة في الساعات الأولى من الصباح، وأن رجلا رابعا رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه"

وأكد وايت، في مؤتمره الصحفي، أن عمليات إطلاق النار "كانت عشوائية للغاية"، مشيرا الى أن "ضحية كانت تنتظر داخل حافلة وواحدة تمر في الشارع إضافة إلى رجل كان يمشي مع كلبه".

وفي السياق ذكرت سلطات مدينة هيوستن في تكساس أن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.

ومن جهته قال قائد شرطة هيوستن تروي فينر، "هذا المشتبه به الشرير لسوء الحظ وللأسف الشديد أضرم النار في العديد من المنازل وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم".وأضاف أنه حتى رجال الإطفاء الذين كانوا يتعاملون مع الحرائق اضطروا أيضا إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.

ولفت فينر إلى أن المسلح أُبلغ مؤخرا بأنه سيطرد من منزله، مرجحا أن يكون ذلك الدافع لكن الشرطة تحقق في الأمر.

وأصيب لاعب كرة قدم أمريكي بالرصاص في العاصمة واشنطن لكن حالته مستقرة، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة أن بريان روبنسون جونيور اللاعب في فريق "واشنطن كوماندرز" أصيب برصاصتين خلال عملية خطف محتملة.وأضافت الصحيفة أنه تم نقله إلى المستشفى ولا يعتقد أن إصابته تهدد حياته.