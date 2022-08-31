وزارة العدل الأميركية: احتجاز ترامب للملفات الرسمية بهدف عرقلة التحقيق على الأرجح

جاء بيان الوزارة ردا على مطالبة ترامب بفحص الملفات التي صادرتها الشرطة من قبل طرف ثالث مستقل

جاء في تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية عل خلفية ضبط ملفات أثناء مداهمة لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها خبئت على الأرجح بهدف عرقلة التحقيق الذي يستهدفه.

ويفصل التقرير الذي صدر الثلاثاء الدوافع وراء قيام مكتب التحقيقات الفدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في 8 آب/أغسطس الماضي جرى التأكيد من خلالها على العثور على عدد من الإثباتات تشير إلى احتفاظ الرئيس السابق بملفات مصنفة سرية في منزله في مارالاغو.

وأرفقت وزارة العدل في الصفحة الأخيرة صورة ملفات ضبطتها الشرطة الفدرالية تحمل إشارة "سري للغاية".

جاء بيان الوزارة ردا على مطالبة ترامب بفحص الملفات التي صادرتها الشرطة من قبل طرف ثالث مستقل وسط إصرار الأخير على أنه يتعرض لاضطهاد من جانب الحكومة تحت إدارة بايدن. وأشارت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، وأن القضاء يجب ألا يقوم بذلك "لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكاً لترامب".

ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً أميركياً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية وفي المقابل يقول ترامب إن صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق.