جاريد كوشنر: دونالد ترامب يفكر في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024

ترامب يفكر في تجديد الترشح للرئاسة في عام 2024

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومساعده السابق اليوم الجمعة إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز “من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد”. ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنر قائلا “لا يمكن لأحد التحدث باسمه”.

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال “مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة”.

اء هذا بعد ان وجه بايدن خطابًا الأمة الأمريكية في وقت الذروة، قال فيه ان دونالد ترامب وجمهوريي ماغا، يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا، في إشارة منه إلى شعار ترامب “فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماغا)”.

وأضاف الرئيس الديموقراطي أن المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم في الولايات المتحدة. واعتبر بايدن أن الرئيس السابق وأولئك الذين يؤيدون إيديولوجيته: فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا؛ "لا يحترمون الدستور. إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون. هم لا يعترفون بإرادة الشعب".